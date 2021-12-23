شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة دبي تحبط تهريب مليون قرص كبتاغون بشحنات ليمون مستوردة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبطت شرطة إمارة دبي في دولة الإمارات، اليوم الخميس، محاولة تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون، حاول مهربوها إدخالها إلى الدولة عن طريق شحنة من فاكهة الليمون.



وقالت شرطة دبي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: ”إنها تمكنت من إحباط إدخال 1.16 مليون قرص من مخدر الكبتاغون، بلغت قيمتها 58 مليون درهم (15.7 مليون دولار)، في شحنة استيراد ليمون قادمة من إحدى الدول العربية“.