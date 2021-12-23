الأردن يستكمل التوقيع على برنامج التعاون مع روسيا

القاهرة - سامية سيد - استكمل وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، التوقيع على برنامج التعاون بين الأردن وروسيا، بحضور السفير الروسي لدى الأردن جليب ديسياتنيكوف.

وأكد الشمالي - حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية - اهتمام الأردن بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات كافة، التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على إيجاد السبل والوسائل للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.



وبحث الشمالي والسفير الروسي إمكانية عقد أعمال الدورة السادسة للجنة الأردنية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي يرأسها عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين في أقرب فرصة ممكنة، حيث تعذر عقد اجتماعات اللجنة التي كانت مقرره الشهر الحالي، بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.



وبلغت الصادرات الأردنية إلى روسيا في عام 2020 نحو 56ر2 مليون دولار، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسب 33 ر9 بالمئة، بينما بلغت قيمة الواردات من السوق الروسي 4ر207 مليون دولار، بتراجع 81ر11 بالمئة مقارنة بالعام 2019.