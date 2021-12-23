شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن إنشاء فريق عمل لإنتاج اللقاحات الروسية ضد كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس المركز الروسى لإدارة الدفاع الوطني، ميخائيل ميزينتسيف، أن بلاده وسوريا أنشأتا فريق عمل لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا على الأراضى السورية.

وقال ميزينتسيف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم الخميس - "لقد اتُخذ قرار بتنفيذ مشروع واسع النطاق لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا فى سوريا".

وأضاف:"جرى بالفعل إنشاء فريق عمل ضمن مقر التنسيق الروسي، الذى بدأ بالفعل تنفيذ المهام، ومن دون شك سنتمكن الى جانب الاصدقاء السوريين من اتمام هذه المهمة بنجاح". يُذكر أن ميخائيل ميزينتسيف يترأس كذلك مقر التنسيق الروسى السورى لعودة اللاجئين.