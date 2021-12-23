ما هي أسعار ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

من المتوقع أن تطرح شركة سامسونج الكورية الجنوبية، هاتفها العملاق Galaxy S22 Ultra، خلال الأيام القليلة المقبلة.



ووفقا لموقع Tom's Guide، المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra سيغير الشكل التقليدى لهواتف أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، الذي كشف عن الملصق الإعلاني المسرب لتصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S22 Ultra و S22 +، والذي من المتوقع أن يقدم نتوءا للكاميرا مشابهًا لسلسلة Galaxy S21 الحالية.

ويؤكد الملصق التشويقي على أن هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S22 Ultra، سيمتاز بدعم القلم الالكتروني S Pen.

وستزود سامسونج كلا الهاتفين Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بنفس التصميم لوحدة الكاميرا الخلفية والإعدادات نفسها، والتي ستحتوى على مجموعة من الكاميرات الرباعية مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل والتي ستكون نسخة محسنة من مستشعر HM3 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

ووفقا للتسريبات السابقة، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra بشاشة بقياس 6.81 ، ومن نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وبجودة عرض + WQHD ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تحتوى الشاشة على قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفلها.

ومن المتوقع أن يقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra 5G، كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 + 10 + 12 + 10 ميجابكسل على التوالي، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 40 ميجابكسل مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهي معدلات غير موجودة حاليًا في الهواتف الذكية. بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي ستشهدها الكاميرا في في دقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة.

وسيمتاز هاتف Galaxy S22 Ultra 5G القادم من سامسونج، بمعيار لمقاومة الماء والغبار بتصنيف IP68، وسيعمل بواجهة المستخدم One UI 4 والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وسيحزم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط حيث يعتبر معدل الشحن هو الأكبر من نوعه الذي تحصل عليه هواتف سامسونج.

وسيتوفر الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

لم تكشف التسريبات حول الهاتف عن سعر Galaxy S22 Ultra حتى الآن، ولكن وفقا للموقع فقد يتم إصداره بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 19 ألف جنيه مصرى.