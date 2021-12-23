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أطول رجل في العالم يسافر إلى روسيا للبحث عن زوجة لإنجاب الأطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ركب أطول رجل في العالم، وهو كردي-تركي، الطائرة، وسافر إلى روسيا للبحث عن عروس جديدة، بعد أن قيل له إن النساء هناك جميلات جدًا.

 

وقرر سلطان كوسين (39 عامًا)، الذي يبلغ طوله نحو 8 بوصات (251 سم)، الزواج مرة ثانية بعد طلاقه من زوجته السورية بسبب اختلاف اللغة.

وأشارت صحيفة ”مترو“ البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن كوسين قال في برنامج تلفزيوني روسي إنه سمع بأن الروسيات جميلات جدًا، وإنهن يعشقن أزواجهن.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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