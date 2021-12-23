شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تدمير طائرة مُسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير طائرة مُسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، إن تناثر الشظايا في محيط مطار أبها لم يسفر عن وقوع أية إصابات، مؤكدا أنه تم رصد مصدر التهديد وأنه سيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.

وكان التحالف العربي قد أعلن أمس الأربعاء، عن تنفيذ 33 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في محافظتي مأرب والجوف نتج عنها تدمير 25 آلية عسكرية ودفاعات جوية ومقتل 280 حوثيا.