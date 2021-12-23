شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع وزير الخارجية الإيطالى سبل تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والوفد المرافق له؛ لبحث العلاقات الثنائية والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

واستعرض الكاظمي - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - تنمية العلاقة بين البلدين في المجال الأمني، وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف "الناتو"، ولاسيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي، موضحا عمق العلاقات الثنائية والتطلع للمزيد من التعاون المشترك.

وناقشا تعزيز التعاون الثقافي ضمن إطار منظمة "اليونسكو"، وعبر التواصل مع الجامعات والمؤسسات الإيطالية ونظيراتها العراقية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده للعراق وحكومته.. مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي.