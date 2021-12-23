شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الإصابة بـ«كورونا» الخليج 365 الارتفاع.. تسجيل 287 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 113 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: