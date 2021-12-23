الصحة العالمية: لن يتجاوز أي بلد الوباء بفضل الجرعات المعززة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر مدير منظمة الصحة العالمية الاربعاء من وهم شائع مفاده أن اعطاء الجرعات المعززة المضادة لكورونا سيكون كافياً لتجاوز الوباء.



وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف قبل بضعة أيام من عيد الميلاد "لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءاً أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا".

واضاف أن "برامج تعزيز من دون تمييز قد تؤدي الى إطالة امد الوباء بدل وضع حد له، وذلك عبر تحويل اللقاحات المتوافرة إلى بلدان ذات نسبة تلقيح عالية، ما يمنح الفيروس إمكان التفشي والتحول في شكل أكبر".

وتابع "من المهم أن نتذكر أن الغالبية الكبرى من حالات الاستشفاء والوفيات تعود الى أناس لم يتلقوا اللقاح وليس الى أناس لم يتلقوا الجرعة المعززة، ويجب أن نكون واضحين جداً لجهة أن اللقاحات تبقى فاعلة ضد المتحورة دلتا وكذلك أوميكرون".

افادت لجنة الخبراء في منظمة الصحة المعنية بسياسة التلقيح أن ما لا يقل عن 126 دولة أعطت تعليماتها بوجوب إعطاء جرعة معززة او لقاح اضافي (للأطفال مثلاً)، وقد باشرت 120 من هذه الدول حملات في هذا الصدد.

واضافت اللجنة في تقرير أصدرته بعد ظهر الأربعاء أن غالبية هذه الدول إما غنية وإما متوسطة الدخل في حين أن "اي بلد فقير لم يعتمد حتى الآن برنامج الجرعات المعززة".

وشددت في خلاصاتها على أن "جهود التحصين يجب أن تستمر في التركيز على خفض (عدد) الوفيات والحالات الأكثر خطورة وحماية النظام الصحي".

وشدد الخبراء على أن "تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية تبقى مكونا أساسيا في استراتيجية الوقاية من كورونا وخصوصاً في ضوء المتحورة أوميكرون"، وهو ما أكدته الطبيبة ماريا فان كيرخوف المكلفة إدارة الوباء في منظمة الصحة خلال المؤتمر الصحافي.