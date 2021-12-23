هل الهربس يهاجم العيون فقط؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب العدوى إن الهربس يهاجم العيون أيضاً، وليس الشفاة والأنف والأعضاء التناسلية فقط.



وأوضحت الجمعية أن سبب الإصابة بهربس العيون يرجع إلى فيروس الهربس البسيط، الذي ينتقل عبر الرذاذ ليستقر في المسارات العصبية، مشيرة إلى أن العوامل، التي تؤدي إلى نشاطه، هي التوتر النفسي والتغيرات الهرمونية وضعف جهاز المناعة بسبب الأمراض كنزلة البرد مثلا والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

وتتمثل أعراض هربس العيون في احمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية والتصاق العين والشعور بألم وحكة ووجود جسم غريب بها، بالإضافة إلى ظهور بثور حول العين.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظراً لأن فيروس الهربس قد يؤدي إلى التهاب وتندب القرنية، مما قد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى العمى.

وفي حال التحقق من الإصابة بهربس العيون، يتم العلاج بواسطة المراهم والقطرات المحتوية على مضادات الفيروسات.