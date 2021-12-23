الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها 14 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية في مُحافظة نابلس الشمالية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية.

وفي محافظة طولكرم في شمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مروره على حاجز عناب شرق المحافظة ، وفي محافظة جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية. وفي محافظة طوباس شمال شرق الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، شابًا من بلدة طمون.

وفي محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الدهيشة ، وفي محافظة سلفيت الواقعة شمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان.