شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 5 إرهابيين خلال عملية أمنية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين خلال عملية أمنية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس، بأنه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها، وبعمليات منفصلة بمحافظة كركوك تمكنت القوة المشتركة من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أنه "من خلال التحقيقات اعترف الإرهابي الأول بقيامه بعلاج مرضى وجرحى عصابات داعش في أوكارهم وكذلك إمدادهم بالأدوية والمعدات الطبية مستغلا وظيفته بوزارة الصحة العراقية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي لهم".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، كما تم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.