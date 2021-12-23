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الرئيس العراقى يؤكد ضرورة مواصلة الجهد لمواجهة كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة مواصلة الجهد لمواجهة كورونا وتلقي اللقاحات للوقاية من الوباء؛ حفاظًا على الصحة العامة في البلاد.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وزير الصحة العراقي هاني موسى العقابي؛ لبحث الأوضاع الصحية العامة في البلد والإجراءات المُتخذة لمواجهة وباء كورونا، فضلًا عن مناقشة الخدمات الطبية والصحية العامة، وضرورة تسهيل وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.


وأشاد صالح - خلال اللقاء، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية - بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية طيلة الفترة الماضية في مواجهة الوباء.


من جهته.. قدم الوزير العقابي إيجازًا بشأن سير عمل الوزارة وخططها في تعزيز خدماتها المُقدمة للمواطنين بمختلف الاختصاصات الطبية خاصة في مواجهة وباء كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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