شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يستهدف معسكرا للأمن المركزى فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، معسكرا للأمن المركزي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء.



وذكر التحالف في بيان أوردته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الخميس أن العملية التي تمت في صنعاء جاءت استجابة فورية لتدمير مسيرة أطلقت نحو جازان في السعودية، مؤكدا أنه تم تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في المعسكر المذكور.



وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية في إطار القانون الدولي الإنساني.



وكان التحالف العربي أعلن أمس الأربعاء تنفيذ 33 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في محافظتي مأرب والجوف نتج عنها تدمير 25 آلية عسكرية ودفاعات جوية ومقتل 280 حوثيا.