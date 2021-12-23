ما هي مكونات الوجبة الصحية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت خبيرة التغذية الألمانية مونيكا بيشوف، إنه يمكن تحديد مكونات الوجبة الصحية باتباع قاعدة الطبق.



وأوضحت بيشوف أن نصف الطبق ينبغي أن يشتمل على خضروات، بينما يتألف ربع الطبق من البروتينات مثل البقوليات أو الأسماك، أما ربع الطبق الآخر فينبغي أن يتألف من الكربوهيدرات مثل البطاطس أو مكرونة الحبوب الكاملة.

وأشارت بيشوف إلى أنه من الأفضل اتباع طرق التحضير الصحية، التي لا تحتاج إلى الدهون أو تحتاج إلى كمية قليلة من الدهون مثل الطهي بالبخار أو الطهي بالمرق، وذلك لتقليل السعرات الحرارية، فضلا عن أن هذه الطرق تحافظ على الفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية.