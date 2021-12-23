إحصائية رسمية تكشف أن بنات الصين أكثر من الأولاد في الجامعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت إحصائية رسمية في الصين أن نسبة الإناث باتت تفوق نسبة الذكور في جميع مراحل التعليم العالي، فيما ارتفع عدد النساء العاملات بقوة.



وأشار تقرير للمكتب الوطني للإحصاء في الصين بعنوان "برنامج تنمية المرأة الصينية 2011-2020" إلى أن فرص النساء في التعليم العالي استمرت في الازدياد، لافتا إلى تقديم مساعدات مالية للطالبات الجامعيات المعاقات والفقيرات من خلال قنوات متعددة". وأضاف التقرير: "باتت المرأة الصينية اليوم تحصل على فرص متساوية ومضمونة في التعليم العالي".

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2020، بلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي في الصين 54.4 بالمائة، بزيادة قدرها 27.9 بالمائة عن عام 2010، وبلغ عدد طالبات الدراسات العليا 1.599 مليون، أي ما يعادل 50.9 بالمائة من مجموع طلاب الدراسات العليا، وبزيادة قدرها 3.1 بالمائة عن عام 2010.

كما بلغ عدد الطالبات في المرحلة الجامعية العامة وطلبة الجامعات والكليات 16.742 مليون و4.506 مليون على التوالي، ما يمثل 51.0 بالمائة و58.0 بالمائة تباعا من الإجمالي العام، وبزيادة قدرها 0.1 و4.9 بالمائة عن عام 2010.

وذكر التقرير أن عدد الموظفات الإناث في المناطق الحضرية بلغ 67.794 مليون موظفة، بزيادة قدرها 19.179 مليون موظفة عن عام 2010، بنسبة زيادة وصلت إلى 39.5 بالمائة، فيما يشكل النساء العاملات 43.5 بالمائة من مجموع القوة العاملة في الصين.