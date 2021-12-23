توقف عن تناول هذه الأطعمة لتجنب انتفاخ المعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت أخصائية تغذية من الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي تسبب الإحساس بانتفاخ المعدة وما يصاحبه من شعور بالضيق والألم.



وقالت سفيتلانا فوس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن منتجات الألبان والحليب والجبن القريش والسكر والحلويات عموما والفطر يمكن أن تضاف إلى قائمة الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.

ولفتت إلى أن انتفاخ المعدة قد يرتبط كذلك بالأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا، كالحبوب والخبز والمعكرونة والذرة والأرز والبقوليات والألياف والخضروات النيئة والفواكه والمكسرات.

كما أن سوء المضغ وشرب الكثير من الماء أثناء الطعام قد يقود إلى الإحساس بالانتفاخ. وخلصت فوس إلى أن الانتفاخ شائع أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النشاط البدني والذين يأكلون بشكل غير منتظم.

ونصحت أخصائية التغذية الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى والتهاب البنكرياس وتفاقم قرحة المعدة بتجنب تناول الكثير من الملفوف الأبيض، مشيرة إلى أنه يحتوي على مادة البيورين التي تؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بحصوات الكلى.

ويشدد الخبراء على ضرورة إعطاء المعدة وقتا للراحة، وترك فترات راحة أطول بين الوجبات، حيث تستغرق المعدة نحو ١٢ ساعة لهضم صحي، كما يمكن تأجيل وجبة الإفطار عدة مرات في الأسبوع ومعرفة هل ساعد ذلك على تقليل آلام الانتفاخ.

ويستخدم الزنجبيل، وهو مادة هضمية قوية ومضاد للالتهابات، لتهدئة الانتفاخ وتشنجات المعدة منذ قرون كما أنه يحفز بشكل طبيعي إنزيمات الهضم ويقي بطانة المعدة.