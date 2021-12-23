شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يؤكد أن نتيجة فحص كورونا لهاريس جاءت سلبية بعد مخالطتها مصابا بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

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أعلن البيت الأبيض أن نتيجة فحص كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا جاءت سلبية بعد مخالطتها أحد أعضاء فريقها يوم الثلاثاء، مصابا بكورونا.



وقال البيت الأبيض في بيان له إن نتيجة فحص هاريس جاءت سلبية، بعد أن ثبت إصابة أحد أعضاء فريقها الذي خالطته طوال يوم الثلاثاء بالفيروس.

وكان بايدن أعلن يوم أمس الأربعاء أنه خضع لفحص آخر للكشف عما إذا كان مصابا بكورونا، وذلك بعد فحص خضع له مؤخرا أثبت خلوّه من الفيروس.