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رئيس فنزويلا يعلن تعزيز التطعيم بـ"سبوتنيك لايت" منوها بفعاليته في الحماية ضد "أوميكرون"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

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أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أن بلاده ستبدأ في التطعيمات المعززة باستخدام اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك لايت".

 

وأضاف مادورو إن فنزويلا ستبدأ في تعزيز التطعيمات باستخدام سبوتنيك لايت في 3 يناير القادم، حيث أظهر اللقاح فعالية عالية ضد سلالة أوميكرون، "لقد قرأت نتائج الدراسة التي تفيد بأن لقاح سبوتنيك V هو الأكثر فاعلية في العالم ضد المتحور أوميكرون لذلك، أبلغكم أن فنزويلا ستبدأ في التطعيم بجرعات معززة ضد فيروس في 3 يناير، وسنبدأ في التطعيم بـ"سبوتنيك لايت" وبلقاح صيني".

 

وسبق أن تلقت فنزويلا أولى الشحنات من لقاح سبوتنيك لايت.

 

في وقت سابق، ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو ، أن إعادة التطعيم، أو أخذ جرعة معززة، تساعد بشكل فعال في رفع مستوى الأجسام المضادة للحماية من المتحور أوميكرون، ويمكن أن يحمي استخدام "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" السكان، من سلالة جديدة من كوفيد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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