وكالة ناسا تطلق تلسكوب "جيمس ويب" العملاق السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وكالة ناسا الأمريكية إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" من قاعدة كورو في 25 ديسمبر/ كانون الأول بعد إرجاء الموعد 3 مرات.



ويُنقل الصاروخ مع شحنته، وهما موجودان حاليا في ملجأ داخل مبنى التجميع النهائي، إلى منصة الإطلاق، صباح الخميس، على ما أعلن مدير شركة "أريان سبايس" ستيفان إسرائيل في تغريدة عبر تويتر.

وكان إطلاق التلسكوب "جيمس ويب"، وهو الأقوى على الإطلاق، قد تأجل ثلاث مرات منذ وصوله إلى قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وأرجئ الإطلاق في المرة الأولى خلال التحضيرات للتلسكوب نهاية الشهر الفائت، فيما حصل ذلك مرة ثانية جراء مشكلة في الاتصال مع النظام على الأرض.

والثلاثاء، تسببت "الأحوال الجوية المتردية" في تأخير الإطلاق مرة جديدة، وفق بيان لوكالة ناسا.

وبُني هذا التلسكوب، الجوهرة الهندسية الفائقة التعقيد، في الولايات المتحدة تحت إشراف "ناسا"، ويتضمّن أدوات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية. وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في تغريدة عبر تويتر أنه من المقرر إطلاق التلسكوب "في أقرب وقت ممكن ضمن نافذة إطلاق تبدأ عند الساعة 12,20 ت ج".

ولفتت ناسا من ناحيتها إلى أن نافذة الإطلاق هذه تمتد على 32 دقيقة.

وتم تقديم "جيمس ويب" على أنّه خليفة التلسكوب "هابل" الذي أُطلق في العام 1990. وتشمل مهمّته اكتشاف مراحل الفضاء كلّها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكيل المجرات الأولى.

وسيوضع في مدار حول الشمس على بعد كيلومتر ونصف كيلومتر من الأرض.