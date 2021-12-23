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فرنسا والإمارات يبحثان سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وكيل وزارة الدفاع الإماراتي مطر سالم علي الظاهري، مع قائد القوات البرية الفرنسية الفريق الركن فانسان غيوني و الوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك خاصة في ما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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