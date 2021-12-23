شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية وغائم بالامارات والعظمى في الكويت 19 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما الامارات فتشهد الطقس غائما جزئياً بوجه عام، وفى البحرين معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب والعظمى فى الكويت 19 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتى الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-45كم ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم ساعة

، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالى والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 20-45كم ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، مع انخفاض آخر فى درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة ونشطة أحياناً صباحاً على البحر.

و أوضح المركز -فى بيانه اليومي- ان حركة الرياح شمالية غربية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س.

و وفى الخليج العربى يكون الموج مضطربا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثانى عند الساعة 05:41 و الجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثانى عند الساعة 22:19.

و فى بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثانى عند الساعة 00:57 و الجزر الاول عند الساعة 18:03 والجزر الثانى عند الساعة 07:07.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 25 18 70 25 دبى 25 20 75 30 الشارقة 26 15 75 35 عجمان 25 20 75 35 أم القيوين 26 14 75 30 رأس الخيمة 26 17 75 30 الفجيرة 32 21 80 40 العين 25 14 85 30 ليوا 25 15 85 25 الرويس 22 15 70 25 السلع 23 14 75 25 دلما 23 19 75 30 طنب الكبرى 24 19 75 35 طنب الصغرى 24 19 75 35 أبو موسى 25 19 75 35

البحرين

فادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، فى مملكة البحرين سيكون غائما احيانا وبارد نسبيا خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 35%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 19 °ﻡ

نهارًا

مائل للبروده وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة .

ليلًا

بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة .