شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعين الفريق المختار ولد بل قائدا جديدا للاركان الموريتانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الموريتانية، أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تم تعيين الفريق المختار ولد بل، قائدا للأركان الموريتانية. ويأتى تعيين القائد الجديد للجيش الموريتانى إثر تقاعد قائد الاركان محمد بمب ككت وفق القانون الموريتاني.

وكان ولد بل يشغل منصب القائد المساعد لأركان الجيوش الموريتانية، كما سبق أن شغل منصب المدير العام لأمن الطرق.

ويوم الأحد الماضى، قال الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، إن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التنمية والأمن فى أفريقيا وفى منطقة الساحل على وجه الخصوص بحسب موقع صحرا ميديا الاخبارى الموريتانى.

جاء ذلك خلال كلمته فى القمة الثالثة للشراكة التركية-الأفريقية التى تنعقد فى إسطنبول، وتناقش قضايا التعليم والصحة والزراعة.

وقال الرئيس الموريتانى ، إن موريتانيا تولى عناية لهذه المجالات التى تناقشها القمة، معتبرا أن اختيار الزراعة والصحة والتعليم كان “موفقا”.

وأضاف أن مناقشة هذه القضايا نابع من حاجة الجانبين إلى تطوير التعاون فى هذه المجالات.

ونوه الرئيس الموريتانى بـ”عمق ومتانة العلاقات الأخوية التى تربط موريتانيا وتركيا”.وأكد ولد غزوانى أن الجانبين يحرصان على تعزيز التعاون بينهما “خدمة لشعبيهما الشقيقين”، وفق تعبيره.