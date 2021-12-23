شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ذى قار يقدم استقالته لرئيس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، إن محافظ ذى قار (جنوب)، أحمد غنى الخفاجى، تقدم باستقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمى .

ونقلت الوكالة عن بيان لمكتب الخفاجي، أن "المحافظ أحمد غنى الخفاجى أقدم على تقديم استقالته من المنصب، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطنى هذه المحافظة".

أضاف "واذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لأبناء ذى قار كافة عن أى تقصير، فأنه يرجو لهم ولجميع أبناء شعب العراق الحياة الهانئة والمستقرة دائما".

وتظاهر العشرات من أبناء مدينة الناصرية، أمس الأربعاء، وسط المدينة للمطالبة بإسقاط دعاوى قضائية ضدهم.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاربعاء، بمعالجة 3 متظاهرين فى مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذى قار.