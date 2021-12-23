شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: القوات المسلحة السودانية ستظل صمام أمان والحارس للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى القائد العام للقوات المسلحة، الفرق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان السودان.

وقال البرهان -فى كلمة خلال تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 48- إن القوات المسلحة ستظل عند عهدها بأن تحافظ على وحدة السودان وأمنه وكرامته، مضيفا أن القوات المسلحة دائما الحارس للسودان، وهى حاضرة الآن لتقوم بدورها المنوط بها فى حفظ وحماية البلاد من الانجرار أو الانزلاق إلى ما يتمناه بعض المتربصين والحاقدين على السودان.

وحيا البرهان القوات المسلحة السودانية على ما ظلت تقدمه من جهد ودم فى سبيل حماية أراضى البلاد، داعيا الجميع إلى مراجعة وتقييم الأداء فى تلك الفترة الحرجة والعصيبة التى يمر بها السودان.