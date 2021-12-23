شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة تبحث مع "جويلى" توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، آخر التطورات المتعلقة بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، جاء ذلك خلال لقائها اللواء أسامة جويلي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، لاستعراض آخر التطورات في ‫ليبيا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ليبية.

وأشارت وليامز إلى أنهما ناقشا أيضاً التقدم الجاري لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية ومضاعفة الجهود من أجل الاستقرار الدائم في ليبيا.

وفي 16 ديسمبر الجاري، شاركت ستيفاني وليامز خلال اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في مدينة سرت، ودعت إلى ضرورة البناء على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.