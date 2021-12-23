شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: لبنان يمر بمراحل صعبة جدا وأنا على يقين بتجاوزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى فى حواره مع الإعلامى المصرى يوسف الحسينى المذاع على القناة الأولى المصرية إن، لبنان يمر بمراحل صعبة الأن، مؤكدا أنه على وعى كامل بالصعاب الموجودة ولكن فى النهاية لابد من قيادة الدولة بطريقة صحيحة، أضاف أن الوضع صعب جدا ونواجه العديد من الصعوبات وأكد انه على يقين من تمكن لبنان من تجاوز تلك الصعاب.

وأكد ميقاتى أن اليوم ندفع ثمن أكثر من 30 سنة من التراكمات التى حدثت على مرالعقود الماضية، وكان سعر الصرف مستقر، وكنا ندعم الغذاء وسعر الصرف والأن حان وقت الدفع .

يذكرأن، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية منذ تأسيسه، معددا الأزمات التي شهدتها البلاد ومنها أزمة النزوح السوري الكثيف، وجائحة كورونا بالإضافة الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار ميناء بيروت.