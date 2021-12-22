شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يدرس إمكانية تلقيح الأطفال ابتداء من 5 سنوات ضد "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام مغربية، الأربعاء، أن المملكة باتت تقترب شيئا فشيئا من توسيع فئة الملقحين ضد كوفيد 19 لتشمل الأطفال أقل من 12 سنة، خاصة في ظل اكتشاف حالات للمتحور أوميكرون في صفوف هده الفئة من الأطفال.

وفي هذا الإطار قال سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية المغربية ضد كوفيد 19، إنه من الممكن أن يحدث تغيير في البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد 19، ليشمل الأطفال ما بين 5 و12 سنة.

وأكد متوكل في تصريح لموقع "هسبريس" المغربى أن اللجنة العلمية للتطعيم تتدارس قرار توسيع فئة الملقحين، وأن القرار الأخير يبقى رهينا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مضيفا "يأتي في ظل توسيع عدد من دول العالم دائرة المستفيدين من اللقاح لتشمل حتى الأطفال"، مؤكدا أنه حتى الدول التي كانت تعارض الفكرة باتت تطبقها اليوم.

كما أوضح متوكل أن التفكير في تلقيح الأطفال أقل من 12 سنة راجع بالأساس إلى كون المتحورين أوميكرون ودلتا يصيبان حتى الأطفال.

من جانبه قال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية المغربية للتطعيم ضد فيروس كورونا، إن اللجنة ستتدارس قرار تلقيح الأطفال أقل من 12 سنة، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن في الوقت الحالي، مناديا بضرورة تسريع التلقيح لدى باقي الفئات.

وبدأت ألمانيا اعتبارا من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كورونا.