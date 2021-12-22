شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمنية العراقية تلقى القبض على إرهابى غربى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على ارهابي غربي محافظة نينوى.

وقالت خلية الاعلام العراقية في بيان صحفي إنه "استناداً الى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية والتي اشرت تواجد احد الارهابيين في قرية العملة الجنوبية التابعة لناحية العياضية غربي نينوى وبعملية نوعية تمت بالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة 15 وشاركت فيها مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 73 وقوة من الفوج ذاته، أسفرت عن إلقاء القبض على الارهابي في المنطقة المشار اليها".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة 4 إرهاب".