شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد حرص الرئيس قيس سعيد على تكريس مسار ديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أوليفر فاريلي ، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار لدى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إلى أن الجانبان أكدا خلال الاتصال على متانة العلاقات التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي وأهمية مواصلة تعزيز مجالات التعاون المتنوعة بين الطرفين.

من جهة أخرى، استعرض الوزير التونسى القرارات والتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يومي 25 يوليو و13 ديسمبر 2021 موضحا مختلف مراحل المسار السياسي والمؤسساتي المستقبلي الذي سيتوج بتنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، مؤكدا أن هذه التدابير تعكس حرص الرئيس التونسى على تكريس مسار ديمقراطي سليم ومستدام يرسخ دولة القانون ويعزز الحقوق والحريات.

من جهته، أعرب فاريلي على استعداد الجانب الأوروبي المتجدد لمرافقة تونس في سعيها نحو التعزيز الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي من خلال دعم التعاون المالي لا سيما عبر تنفيذ البرمجة المالية للفترة 2022-2027 مؤكدا في ذات الوقت أن الاتحاد الأوروبي سيبقى الشريك الذي يمكن أن تعول عليه تونس لتجاوز هذه الفترة الدقيقة واسترجاع الحيوية الاقتصادية مشجعا تونس على المضي في تنفيذ الاستحقاقات السياسية المعلن عنها إضافة إلى الإصلاحات الضرورية الأخرى بما يمكن من إعادة الحيوية للاقتصاد التونسي وتعزيز التنمية.