شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يؤكد لمستشار الأمن القومى الأمريكى ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم، الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والوفد المرافق له.

وأطلع أبو مازن – بحسب وكالة وفا - الضيف الأمريكي، على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الرئيس الفلسطينى، ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار أبو مازن إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

من جانبه، نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تحيات الرئيس الأمريكى بايدن للرئيس محمود عباس أبو مازن، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين، وأهمية العمل المشترك من قبل جميع الأطراف للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء الفلسطينى زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام الفلسطينى نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.