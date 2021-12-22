شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى يُجرى زيارة رسمية إلى الكويت والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الحكومة الإيطالية، أن وزير الخارجية لويجى دى مايو، يجرى زيارة رسمية، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، تشمل دولتى الكويت والعراق.

وأوضحت الحكومة - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - أن زيارة دي مايو تتضمن تفقد الكتيبة الإيطالية في قاعدة السالم بالكويت والتهنئة بأعياد الميلاد.

كما سيلتقي دي مايو، في بغداد، كلا من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى تفقده الكتيبة العسكرية الإيطالية بالعراق ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسيجتمع مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

يذكرأن، قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن علاقات بلاده مع إيطاليا وثيقة ومهمة ويجب تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل معاً لمواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعمل البيئي، مشيداً بدور إيطاليا المساند للعراق.

وأضاف صالح، خلال لقائه السفير الإيطالي الجديد ببغداد ماوريتسيو كريكانتي وفقا للوكالة الوطنية العراقية، أن هناك حاجة مُلحة لتخفيف توترات المنطقة، ودعم مسار الحوار فى حسم الخلافات القائمة التي ستنعكس إيجابا على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشدداً على أهمية الدور المحوري للعراق في المنطقة، وضرورة ضمان أمنه واستقراره وسيادته.