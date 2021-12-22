الجزائر: القبض على 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و161 مهاجرا غير شرعى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر القبض على 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط 161 مهاجرا غير شرعى، فى عمليات عسكرية على مستوى الأراضى الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم، بحسب وسائل إعلام جزائرية، أن وحدات الجيش الجزائرى تمكنت من ضبط 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية الشلف(غربي الجزائر)، ومخبأ للجماعات الإرهابية بولاية بجاية (على بعد 250 كم شرقي العاصمة)، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر كامل الأراضي الجزائرية، في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى في ضبط 35 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بطن واحد و282 كجم، وأكثر من 45 ألف قرص مخدر.



من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط 258 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وعدد من الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.



وفي سياق متصل، أحبطت قوات حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الوطنية، وأنقذت 261 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.