شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفتي السعودية: الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم الأربعاء، إن موقف المملكة ثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات ”الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية“.



وقال آل الشيخ، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم، ”إن جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى“، مؤكدًا أن ”أصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة“.