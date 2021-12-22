شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يؤكد تضامنه الدائم مع الشعب الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وقوفه وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، وهو يستعيد سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر، وأن التهنئة حملتها رسالة خطية بعث بها الرئيس الأمريكي إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أعرب فيها عن تهانيه بهذه المناسبة، نيابة عن الشعب الأمريكي.