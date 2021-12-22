شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار في ارتفاع الحالات.. تسجيل 252 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 109 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: