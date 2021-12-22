على طريقته الخاصة.. جرس بيج بن يحتفل برأس السنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لن تَحول أعمال ترميم برج إليزابيث في قصر ويستمنستر المستمرة منذ 4 سنوات دون أن يقرع جرس "بيج بن" اللندني الكبير كعادته في لحظة الانتقال إلى السنة الجديدة، قبل أشهر من انتهاء ورشة الأشغال.



في ليل الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، سيقرع الجرس البالغ وزنه 13,7 طن 12 دقة مع حلول منتصف الليل على جري العادة، ليعلن بدء سنة 2022.

وأوضحت الجهات المعنية في البرلمان البريطاني أنها ستكون المرة الأخيرة التي يدقّ جرس "بيج بن" بواسطة آلية مؤقتة، إذ سيعاود اعتباراً من الربيع تشغيل الآلية الأصلية العائدة إلى الحقبة الفيكتورية التي تجعل الساعة تدق طوال اليوم للمرة الأولى منذ إطلاق أعمال الترميم عام 2017.

وبسبب ورشة الترميم التي يخضع لها برج إليزابيث المشيد عام 1859، لا يدّق جرسه إلا في مناسبات نادرة.

وسيشاهد البريطانيون للمرة الأولى منذ أربع سنوات جوانب البرج الأربعة التي تحجبها السقالات راهناً.

وألغي للسنة الثانية توالياً بسبب وباء كوفيد-19 عرض الألعاب النارية الذي يقام عادة بمناسبة رأس السنة في وسط لندن على ضفاف تيمز ويجمع نحو 100 ألف شخص.