الحبس 6 أشهر لعدة أشخاص أعطوا شهادة مطعوم كورونا غير حقيقية بالأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دانت محكمة صلح جزاء الجيزة في الأردن عدداً من الأشخاص بجرم إعطاء مصدقة كاذبة، والتدخل في إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، وحكمت عليهم بالحبس 6 أشهر.



وأصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارها خلال جلسة علنية، وأشارت وقائع القضية إلى أنَّه تمَّ ضبط أحد الأشخاص يقوم بإصدار شهادات تلقي مطعوم كورونا من دون أن يتلقى الشخص المطعوم فعلياً، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وتضمن قرار الإدانة كذلك من وافق على قبول تلك الشهادة غير الحقيقية من دون تلقي المطعوم والحكم عليه بالحبس.