بين سن 5 والـ11 عاماً.. فرنسا تباشر تلقيح الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

باشرت فرنسا، الأربعاء، حملة التلقيح ضد كوفيد19 للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة على ما أعلن وزير الصحة اوليفيه فيران.



وقال الوزير في تصريح تلفزيوني "فتحنا التلقيح الرسمي للأطفال" من هذه الفئة العمرية موضحاً من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل المراهقين "في الوقت الراهن".

بيث بورن الشركات "إلى تسريع" العمل من المنازل في مواجهة كوفيد19 داعية إياها من الآن للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

وتنتشر المتحورة أوميكرون بشكل سريع جداً في فرنسا قبل أيام من عيد الميلاد.

وباتت هذه المتحورة شديدة الدعوى تشكل حوالي 20% من الإصابات بكوفيد19 في مقابل 10% خلال نهاية الأسبوع الماضي على ما أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء.

وتبلغ الإصابات مستوى قياسياً جديداً في فرنسا مع 545 حالة اسبوعياً لكل 100 ألف نسمة مع ضعف هذا العدد في باريس.