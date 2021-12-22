شركة أبريليا تطرح نسخة خاصة من دراجتها النارية RS 660

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة أبريليا الإيطالية الإصدار الخاص Limited Edition من دراجتها النارية RS 660.



ويقتصر إنتاج الدراجة على 1500 نسخة فقط، ويتوفر بسعر يبلغ نحو 12 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الإصدار الخاص Limited Edition من دراجتها النارية RS 660 يـتألق بالألوان الأبيض والأحمر والأزرق في مظهر يحاكي موديلات السباقات.

ومن المزايا الخاصة للإصدار المحدود: الزجاج الأمامي العالي والمقعد الأحادي والملصقات الموجودة على الجسم، فضلا عن الرقم المتسلسل.

وعلى مسار الدراجات النارية الخارقة، كشفت شركة بريكستون في الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، النقاب عن دراجتها النارية Crossfire 500 XC الجديدة.

وأوضحت الشركة النمساوية أن الدراجة النارية الجديدة، التي تزن 195 كجم، تتميز من خلال ملامح نسخ الطرق الوعرة، والعجلة الأمامية قياس 19 بوصة، فضلا عن لوحة الأرقام المثبتة أسفل المقعد، وحماية الكشاف والمحرك.

وتعتمد الدراجة على مجموعة تعليق KYP قابلة للتعديل في الأمام والخلف، ومكابح ABS من بوش، فضلا عن مجموعة عادم من الفولاذ، وعجلات من سبائك الألومنيوم، وتتولى عناصر النبض توفير شعور الراحة أثناء القيادة.

وينبض بداخل الدراجة محرك مكون من أسطوانتين سعة 486 سم مكعب وبقوة 48 حصانا/43 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما يصل بالدراجة إلى السرعة القصوى 160 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 4 لتر/100 كلم.