طالبان تعيد فتح المتحف الوطني الأفغاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عاد الزوار إلى متحف أفغانستان الوطني للتمتع بآلاف القطع المعروضة فيه والعائدة بغالبيتها إلى حقبة ما قبل الإسلام في تناقض لافت مع فترة الحكم الأولى لحركة طالبان عندما خربت هذه المؤسسة ونهبتها.



وفي ممرات المتحف العريق الذي اعتبر لفترة طويلة أحد أهم المواقع الثقافية في القارة الآسيوية تقف مجموعات صغيرة من الزوار مدهوشة بالكنوز المعروضة من فخار مطلي من العصر الحجري إلى قطع أثرية أو دينية.

ويقول رحمة الله (65 عاماً) بعدما أمضى دقائق طويلة يتفحص مجموعة من السيوف التي تعود إلى ألفي سنة "البشر يعلقون أهمية كبيرة لتاريخهم، هذا يأتي بالفطرة".

وتابع الرجل يقول "أردت أن أطلع أكثر على تاريخ بلادي. فهو يحتل مكانة خاصة في قلبي".

ويقع المتحف في جنوب كابول وأعيد فتحه مطلع ديسمبر (كانون الأول) بإذن من وزارة الاعلام والثقافة التابعة لحركة طالبان بعد 3 أشهر على عودة الحركة المتطرفة إلى السلطة في منتصف أغسطس(آب) الماضي.