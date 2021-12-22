شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات لـ24 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية، إلى "استحالة" إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري، حسب مأ أفاد موقع سكاى نيوز.

واقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير.

وراسل رئيس اللجنة الهادي الصغير، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، مؤكدا أن اللجنة توصلت لهذه الرؤية "بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية"، وطلب منه العودة إلى سابق عمله من خلال ترأس الجلسات المقبلة.

وتضمنت الرسالة دعوة إلى وضع خريطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات، كما لفتت إلى انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية كحكومة تسيير أعمال.

وشكلت هذه اللجنة من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.