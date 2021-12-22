رئيس لبنان يلتقى رئيس الحكومة قبيل اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لبحث الأوضاع بالبلاد

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد وانتشار فيروس كورونا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

ولا تزال جلسات مجلس الوزراء معلقة منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، وهو ما أدى إلى تعطيل عدد من القرارات والإصلاحات الهامة التي يطلب سرياتها موافقة مجلس الوزراء.