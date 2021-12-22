شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول الذاكرة السحابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عادة ما يقوم المستخدم بتخزين الصور على خدمات التخزين السحابية أو الذاكرة السحابية حتى لا يشغل مساحة الذاكرة بالهواتف الذكية.



هنا يتبادر إلى الذهن تساؤل حول ماهية الذاكرة السحابية أو ما يعرف باسم " Cloud"، وماذا يحدث للبيانات المخزنة في مثل هذه الخدمات السحابية؟.

ومن الناحية اللغوية تعتبر السحابة عبارة عن شبكة من الأجهزة، التي يتم استعمالها في الحوسبة السحابية، بمعنى سحابة من الحواسيب. ويرجع اسم السحابة إلى أن خبراء تكنولوجيا المعلومات يستخدمون رمز السحابة للإشارة إلى أنظمة الحواسيب الخارجية المدمجة في شبكتهم الخاصة.

ويُقصد بالحوسبة السحابية استعمال بنية تكنولوجيا المعلومات والخدمات، التي لا توجد على الحواسيب المحلية، ولكن يتم تأجيرها والوصول إليها عن طريق شبكة الإنترنت، وبالتالي فإنه عادة ما يتم الإشارة إلى الحواسيب السحابية باسم خوادم الإنترنت أو حتى مزارع الخوادم بأكملها.

وتلجأ الشركات المختلفة إلى الحواسيب السحابية من أجل تلبية احتياجاتها من عمليات الحوسبة القوية والتطبيقات المخزنة على الحواسيب السحابية، في حين يعتمد المستخدم العادي على هذه الخدمات في المقام الأول من أجل تخزين البيانات واسترجاعها، ولكن لا توجد حدود واضحة بين طرق الاستعمال، فعند استضافة مواقع الإنترنت، وخاصة الألعاب السحابية، فإن الأمر يتعلق هنا بتخزين المحتويات على ذاكرة خارجية، بالإضافة إلى الحاجة إلى قوة حوسبة خارجية كبيرة.

وهنا الكثير من الخدمات، التي يتم استعمالها في الحياة اليومية، تعمل عن طريق الذاكرة السحابية.

وأوضح ماركوس نيسبيل من شركة Extreme Networks المتخصصة في تكنولوجيا الشبكات قائلا: "لقد أصبح استعمال الذاكرة السحابية في بعض القطاعات أمرا بديهيا، حتى أننا لم نعد نفكر في الأمر، مثل خدمات بث الموسيقى والفيديو عبر الإنترنت ومكتبات الميديا".

وتظهر أهمية خدمات المزامنة الذاكرة السحابية مع خيارات الاستخدام الموزعة من بين الحواسيب المكتبية والأجهزة الجوالة. وأوضح كريستيان يست، من مجلة "كمبيوتر بيلد" ذلك بقوله: "يمكن للمستخدم الاستفادة من الذاكرة السحابية بشكل خاص عندما يرغب في الوصول للبيانات من الأجهزة المختلفة، سواء كان ذلك لاب توب أو هاتفا ذكيا أو حاسوبا لوحيا".

وأضاف الخبير الألماني يست قائلا: "لا تقتصر أهمية الذاكرة السحابية على كونها وسيط لتخزين البيانات، ولكنها تقوم بإدارة المواعيد والملاحظات والعناوين والأرقام الهاتفية وكلمات المرور وحفظها بشكل مركزي، بالإضافة إلى إجراء عمليات النسخ الاحتياطي لمستندات Office، حتى التي يتم تحريرها حاليا".

وبالطبع يمكن مشاركة البيانات المخزنة على الذاكرة السحابية مع الأصدقاء والمستخدمين الآخرين، مثل مقاطع الفيديو كبيرة الحجم، والتي لا يمكن إرسالها كمرفقات مع رسائل البريد الإلكتروني.

وتتجلى أهمية الذاكرة السحابية للمستخدمين، الذين يقومون بإجراء الكثير من الأعمال بواسطة هواتفهم الذكية.

وأضاف يست قائلا: "من الصعب استعمال الأقراص الصلبة الخارجية مع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، ولذلك فإن خدمات الذاكرة السحابية تعتبر من الحلول العملية للغاية، وخاصة أنه غالبا ما تتوافر إمكانية تخزين الصور الجديدة في الذاكرة السحابية تلقائيا".

وفي حالة فقدان الهاتف الذكي أو الأجهزة الجوالة تظل البيانات مخزنة على الذاكرة السحابية، ولا يمكن للنسخ الاحتياطي المحلي الحقيقي على وسائط التخزين الخارجية مثل ذاكرة USB أو الأقراص الصلبة الخارجية، أن يحل محل الذاكرة السحابية، ويمكن أن يتم فقدان البيانات على خوادم الإنترنت.

ومن الأفضل أن يتم تحميل البيانات الشخصية والبيانات الحساسة بشكل مشفر على خدمات الذاكرة السحابية، وإذا لم توفر الشركة المقدمة لخدمات التخزين السحابية هذه الوظيفة فيمكن الاعتماد على البرامج الخارجية مثل Boxcryptor أو Cryptomator، وتقوم هذه البرامج بتشفير البيانات وفك تشفيرها على الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة الجوالة أيضا.

وفيما يتعلق بالخصوصية والحفاظ على سرية البيانات أوضح نيسبيل قائلا: "تقوم خدمات الذاكرة السحابية الجديرة بالثقة بإنشاء مراكز الحوسبة وتخزين البيانات في أوروبا أو في ألمانيا من أجل مراعاة إرشادات حماية البيانات DSGVO وتأمين بيانات عملائهم بأفضل صورة ممكنة".

وحذر يست من التعامل مع الشركات غير المعروفة، والتي تعلن عن مساحات تخزين كبيرة بشكل مجاني، وأضاف قائلا: "عادة لا تكون هناك فرص كبيرة أمام الشركات، التي تعلن عن مساحات تخزينية كبيرة بشكل مجاني؛ نظرا لأنها تتعرض للإفلاس في أغلب الأحيان، ويضطر المستخدم إلى نقل بياناته بصعوبة، بالإضافة إلى وجود صعوبات في توفير الأمان".

وهناك العديد من الشركات المقدمة لخدمات التخزين السحابية مثل Box وDropbox وPcloud وSecuresafe وSpideroak وYour Secure Cloud، وعادة ما توفر الشركات المطورة لأنظمة التشغيل مساحات تخزين مجانية ضمن الباقة المجانية مثل جوجل Drive ومايكروسوفت Onedrive وأبل iCloud.

ويوفر حساب جوجل مساحة ذاكرة مجانية تبلغ 15 جيجابايت، وتقدم شركة مايكروسوفت ذاكرة سعة 5 جيجابايت وكذلك شركة أبل مع خدمة iCloud، وإذا رغب المستخدم في سعة ذاكرة إضافية فيمكن الحصول على ذاكرة سعة 50 إلى 100 جيجابايت نظير اشتراك شهري زهيد، وتوفر خدمة Flickr مساحة ذاكرة غير محدودة نظير اشتراك شهري أو رسوم سنوية.