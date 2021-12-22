بالارقام.. آخر تطورات كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 276.2 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 8.77 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 276 مليوناً و243 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و369 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 8 مليارات و769 مليون جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.