شكرا لقرائتكم خبر عن تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر الخميس للمرة الأخيرة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء مكة المكرمة، فجر غد الخميس 23 ديسمبر، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة، وهو التعامد الثالث والأخير لعام 2021.



وأفاد رئيس الجمعية الفلكية السعودية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/، اليوم /الأربعاء/ - بأن ظاهرة التعامد ستحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة، ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة 03:23 صباحًا، قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام.



وبيّن أبو زاهرة، أن القمر في ذلك الوقت سيكون على ارتفاع 89.54 درجة، وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87%، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 137 درجة، في حين يبعد مسافة 398,794 كيلو مترًا، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية، ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافةً لذلك يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القِبلة.



وأوضح أن طريقة استخدام هذه الظاهرة في تحديد "القِبلة" تتم من خلال القيام بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تمامًا، لحظة التعامد حينها سيكون متجها للقِبلة بالضبط، وهذه التجربة تصلح لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة، لكنها غير مفيدة للمناطق القريبة مثل: مدينة جدة وكل المناطق التي يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة.



يُذكر أن ميل القمر أثناء حركته الشهرية حول الأرض، مُتغير ضمن 5± درجات عن دائرة البروج، لذا يحدث تعامد القمر على الكعبة في أوقات معينة، ويتم تحديد ذلك بدقة تصل إلى ±0.5 درجات، وإن كانت قليلة الحدوث مقارنة بعدد مرات دورات القمر البالغة 12 دورةً في السنة حول الأرض.