شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والكويت يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي ،مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح،عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



و أستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية ، سبل تطوير العلاقات الثنائية ونقلها لمستويات أرحب.



من ناحية أخرى ، أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية عن إعادة فتح منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين.



وأوضحت الهيئة - في بيان - أن اتفاقا متبادلا بين الجانبين جرى تنفيذه صباح اليوم، افتتح على إثره منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعدما كانت مغلقة أمامهم بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذها البلدان لمواجهة جائحة كورونا.



وأشارت إلى أن افتتاح المنفذين سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين؛ حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.