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شركة "فيفو" تطرح هاتفها iQOO Neo 5 SE

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "فيفو" تطرح هاتفها iQOO Neo 5 SE والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة فيفو هاتفها الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

 

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد مزود بشاشة LCD لمسية قياس 6.67 بوصة بدقة وضوح 2400 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصور 144 هرتز.

 

ويشتمل الهاتف الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

 

وينبض بداخل الهاتف الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 870، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4500 مللي أمبير ساعة يتم شحنها عبر منفذ USB بقدرة حتى 55 وات.

 

ويعمل الهاتف الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد بنظام التشغيل OriginOS Ocean، الذي يقوم على أساس جوجل Android 12 ويتوفر الهاتف بالألوان الأزرق الداكن والفضي، بالإضافة إلى لون متدرج يتألق بالأزرق والبرتقالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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