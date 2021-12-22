شركة "فيفو" تطرح هاتفها iQOO Neo 5 SE

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة فيفو هاتفها الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد مزود بشاشة LCD لمسية قياس 6.67 بوصة بدقة وضوح 2400 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصور 144 هرتز.

ويشتمل الهاتف الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 870، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4500 مللي أمبير ساعة يتم شحنها عبر منفذ USB بقدرة حتى 55 وات.

ويعمل الهاتف الذكي iQOO Neo 5 SE الجديد بنظام التشغيل OriginOS Ocean، الذي يقوم على أساس جوجل Android 12 ويتوفر الهاتف بالألوان الأزرق الداكن والفضي، بالإضافة إلى لون متدرج يتألق بالأزرق والبرتقالي.