اليونان تعلن عن قواعد جديدة للاحتفال برأس السنة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس عن قواعد جديدة للاحتفال بعيد رأس السنة الجديد في بلاده، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.



وعلى الرغم من أن الحكومة كادت أن تتخذ قرارها يوم الأحد الماضي، لإلزام الأشخاص المطعمين بإجراء مسحة سريعة مسجلة، في صيدلية أو مركز اختبار، قبل دخول الأماكن الترفيهية، في عشية العام الجديد، أعلن ميتسوتاكيس عن قواعد أكثر اعتدالا أمس الثلاثاء.

وذكر رئيس وزراء اليونان أنه بدلا من إجراء مسحة سريعة، فإن الجميع، سواء تلقوا التطعيم أم لا ، سيتعين عليهم إجراء اختبار ذاتي. وبالنسبة للأشخاص المطعمين، لن يكون هناك أي إلزام، لكن "توصية قوية".

ومعدات الاختبار الذاتي ستكون متاحة في الصيدليات للأشخاص، الذين لديهم رقم حماية اجتماعي(إيه.إم.كيه.إيه).

وقال متيسوتاكيس للحكومة "لقد قدمت لي نصيحة حقا بجعل اختبارات المسحة السريعة إجبارية للجميع، لدخول جميع أماكن الترفيه والتسلية. لقد رفضت الاقتراح، نظرا لأني اعتقد ان الإجراء سيكون غير عادل بالنسبة للأشخاص المطعمين وفي نهاية المطاف، صعب للغاية لتنفيذه".

وأضاف "لذلك، بدلا من فرض شيء على الجميع، اخترت أن اثق في الجميع".

ومن بين العقبات، المطروحة، فيما يتعلق بالمسحات السريعة، مسائل متعلقة بالأمور اللوجستية. على سبيل المثال، ما إذا كان اختبار المسحة السريعة، سيتعين أن يتم إجراؤه، قبل 48 أو 72 ساعة من دخول مكان مغلق.

وفي حديثه للحكومة، كشف ميتسوتاكيس النقاب عن "خطة من مرحلتين، حيث تتوقع المرحلة الأولى اختبار المواطنين بأعداد كبيرة، قبل وبعد التجمعات، للتأكد من عدم نشرهم للفيروس.

وأضاف "نريد أن نقضي العطلات في سلام، بدون توقف الاقتصاد والمجتمع وبدون أن نضطر لأن ندفع تكاليف أنشطة عطلاتنا بعد ذلك".

وتابع أن المرحلة الثانية من الخطة ستبدأ بعد العطلات وستعتمد على أداء البلاد، مشيرا "سيعتمد كل شيء على البيانات في ذلك الوقت. لم يتم بعد اتخاذ قرار".