شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.



وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم، ليسجل 903.32 جنيه مقابل 905.07 جنيه، أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم إلى 790.42 جنيه مقابل 791.96 جنيه، أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر ليصل إلى 677.50 جنيه مقابل 678.81 جنيه، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 526.94 جنيه مقابل 527.96 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 451.66 جنيه مقابل 452.54 جنيه، أمس.

وهبط سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 28093 جنيها (1788 دولارا) مقابل 28148 جنيها (1792 دولارا)، أمس.

وهوى سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل 6323 جنيها مقابل 6336 جنيها، أمس.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث واجه الدولار الأضعف قليلاً تحسنًا في معنويات المخاطرة، في حين أن الارتفاع في الحالات بسبب متغير فيروس كورونا "أوميكرون" لا يزال مصدر قلق للمستثمرين.

وتراجع الذهب الفوري في أحدث تعاملات 0.12% إلى 1,787.04 دولار للأوقية بحلول الساعة 2:20 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.6٪ إلى 1,787.60 دولار، بحسب بلومبرج.

وحوم مؤشر الدولار الأمريكي دون المستويات المرتفعة الأخيرة، بعد أن فقد قوته بين عشية وضحاها بعد ضربة لخطط الإنفاق من جانب الديمقراطيين في واشنطن. ضعف الدولار يجعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: "يفتقر مستثمرو الذهب إلى الجرأة على أي نوع من الخسائر حتى الآن، كما يتضح من التراجعات السريعة الأخيرة عند الارتفاعات فوق 1800 دولار".

وأضاف هالي أن الذهب يفتقر إلى الزخم لكسر التداول الحالي المقيّد النطاق، مضيفًا أنه "إلى حد ما، أصبح فئة أصول منسية في نهاية العام".

وتقف العديد من الدول في حالة تأهب قصوى ضد انتشار الفيروس قبل أيام فقط من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث تؤثر الأزمة الصحية الأخيرة أيضًا على الأسواق المالية وتؤثر على التعافي الاقتصادي العالمي.